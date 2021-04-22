Корпорация «АТБ», управляющая одноименной национальной сетью магазинов и производственными компаниями, возглавила ТОП-5 крупнейших налогоплательщиков и благотворителей в отрасли розничной торговли.

«Корпорация «АТБ» уже много лет подряд является крупнейшей в своей отрасли по сумме уплаченных налогов. В 2020 году она обновила собственный исторический рекорд по уплате налогов и сборов до 15,8 млрд грн., что на 26% больше, чем годом ранее. Такую высокую динамику бюджетных платежей компания демонстрирует уже несколько лет подряд: в 2017 году ритейлер уплатил в бюджет 6,6 млрд грн., в 2018-м — 9,4 млрд грн., а в 2019-м — 12,6 млрд грн.», — отметили составители рейтинга крупнейших налогоплательщиков в сфере ритейла, который опубликован бизнес-порталом «Дело».

Также корпорация «АТБ» названа авторами спецпроекта крупнейшим благотворителем не только в своей отрасли, но и в национальном масштабе. На противодействие пандемии коронавируса «АТБ» выделила около 250 миллионов гривен, из которых около 100 млн грн. были направлены на обеспечение безопасности сотрудников компании и посетителей сети и около 150 млн грн. – на реализацию социальных и благотворительных программ национального и регионального масштаба. Самым крупным стал проект национального охвата совместно с Минсоцполитики по предоставлению адресной помощи наиболее незащищенным украинцам в виде продуктовых наборов и товаров повседневного потребления. Также «АТБ» приняла активное участие в модернизации украинской системы здравоохранения в период острого пандемического вызова, закупая необходимое оборудование и медицинские товары для лечебных учреждений Украины.

«Как крупнейшие налогоплательщики они поддерживают государственные социальные программы и дополнительно финансируют собственные проекты, нацеленные на преодоление кризисных вызовов, — описывают роль бизнес-флагманов в наполнении бюджета и их социальные инициативы авторы спецпроекта на портале «Дело». — Национальные бизнес-флагманы стали спонсорами срочной модернизации системы здравоохранения, вложив сотни миллионов в закупку необходимого оборудования, а продуктовый ритейл объявил о масштабных программах по обеспечению населения доступными продуктами».

Вместе с тем составители рейтинга отметили вклад корпорации «АТБ» в экономический рост страны и благосостояние украинцев, свыше 4 миллионов из которых ежедневно делают покупки в сети дискаунтера национального масштаба. «АТБ» не только обеспечивает своим покупателям наиболее конкурентные цены в своей сети благодаря бизнес-модели продуктового дискаунтера, но также предлагает множество позиций ассортимента, относящихся к категории социально значимых товаров повседневного спроса, которые продает с минимальной торговой наценкой. Расширение географии присутствия «АТБ» в кризисный год обеспечило новыми рабочими местами около 5,5 тыс. украинцев — это поддерживает занятость в Украине на фоне экономического спада. Теперь магазины, производственные и логистические компании, входящие в состав корпорации «АТБ», объединяют и обеспечивают работой более 70 тыс. человек. По итогам 2020 года «АТБ» открыла 127 новых магазинов и анонсировала инвестиции в экономику Украины в размере около 22 млрд грн.

«Это большие деньги – почти $1 млрд. Мы должны бороться, чтобы таких инвестиций было больше», — комментирует достижения «АТБ» Тимофей Милованов, экс-министр экономразвития, а ныне глава Национального фонда инвестиций Украины. Он подчеркнул:«То, что украинские компании инвестируют внутри страны, — это очень хороший знак».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко