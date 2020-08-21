В Украине из коронавирусного фонда потратили 25 миллиардов гривень

На мероприятия, связанные с противодействием COVID, около 5 миллиардов гривень потрачено из средств государственного и местных бюджетов.

Правительство Украины уже потратило почти 25 млрд грн на мероприятия, связанные с противодействием COVID-19.

Об этом сообщил заместитель Министра финансов Роман Ермоличев в ходе онлайн-дискуссии 20 августа, говорится на сайте ведомства.

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По словам замминистра, из Фонда борьбы с COVID-19 уже использовано 16,9 млрд грн.

Еще 4,8 млрд грн потрачено из средств государственного и местных бюджетов, и 2,7 млрд грн уплачено НСЗУ поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

На что пойдут деньги

«По Фонду борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно: на сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу — 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка — 2,5 млрд грн, стимулирование экономики — 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета — 0,5 млрд грн и сферу образования — 52,5 млн гривен», — добавил замминистра.

Как распределяли коронавирусные деньги

13 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

18 апреля изменения подписал президент. По состоянию на 1 июля 2020 года, Кабинет министров Украины распределил 19 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19.

6 июля 2020 года уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Кабинет министров с просьбой выделить 14,5 млн грн из Фонда борьбы с COVID-19. 10 млн грн из них планировалось потратить на ремонт административного здания, 3,5 млн грн - на создание веб-сайта, а также 1 млн грн - на командировки в рамках национального превентивного механизма.

21 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что средств специального фонда по борьбе с коронавирусом, который был создан при секвестре государственного бюджета, достаточно, чтобы смягчить влияние кризиса на все отрасли экономики и социальную сферу в Украине.

22 июля 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров намерен выделить 2 млрд грн из специального фонда по борьбе с коронавирусом на сферу образования и науки.

24 июля 2020 года Минфин обнародовал информацию о том, что правительство Украины уже распределило 66 млрд грн из фонда по борьбе с COVID-19.

5 августа 2020 года Кабмин выделил Фонду госимущества 48 миллионов гривень из коронавирусного фонда.

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Автор: Елена Коваленко