Определен шорт-лист кандидатов на должность главы правления «Ощадбанка» - СМИ

Напомним, что это уже второй конкурс на пост главы правления «Ощадбанка».

В Минфине уже определена пятерка финалистов конкурса на главу правления «Ощадбанка». Кроме уже называвшихся в СМИ Геннадия Хелемского, Галины Пахачук и Сергея Наумова, за место руководителя госбанка поборятся Антон Тютюн и Сергей Магдыч.

Читайте также"Ощадбанк" начинает выдачу "теплых кредитов"

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник.

Геннадий Хелемский сейчас занимает должность директора департамента структурированного торгового финансирования «Укргазбанка». Галина Пахачук – заместитель главы правления «ПриватБанка». Сергей Наумов сейчас возглавляет правление «Пиреус Банка». Антон Тютюн в данный момент является заместителем главы правления в «Ощадбанке». Сергей Магдыч – заместитель главы правления банка ПУМБ.

Напомним, что это уже второй конкурс на пост главы правления «Ощадбанка». Первый был объявлен в марте этого года, однако в начале мая отменен по не ясным до конца причинам с формулировкой "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами". Знакомые с ситуацией источники считают, что за "непредвиденными обстоятельствами" скрывалось желание дополнить список претендентов новыми людьми, а главное выбить из обоймы нынешнего главу «Ощадбанка» Андрея Пышного, лидировавшего в предыдущем отборе, но, по данным СМИ, решившего не подаваться повторно.

ZN.UA обратилось к действующему председателю правления Ощадбанка Андрею Пышному с просьбой прокомментировать ситуацию.

"Да, я подтверждаю, что после отмены предыдущего отбора я принял решение больше в этом не участвовать и не подал документы на вновь объявленный конкурс. Пора двигаться дальше."

Источники ZN.UA в банковской сфере сообщают, что на скамейке запасных еще остаются бывший зампред «Ощадбанка» Денис Киреев, возглавлявший в свое время кредитный комитет банка и допустивший формирование масштабного портфеля токсичных кредитов, а также Дмитрий Зинков, Игорь Францкевич, Андрей Стецевич, ещё один действующий заместитель председателя правления «Ощадбанка», и Дмитрий Крепак.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет государственного «Ощадбанка» объявил новый конкурсный отбор на должность главы правления банка в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram