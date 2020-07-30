Нацбанк упростил банкам подачу отчетности из-за карантина
Национальный банк Украины разрешил банкам не подавать на бумажных носителях финансовую отчетность за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года при условии ее размещения на веб-сайте банка.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
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«Такое решение обусловлено продолжением карантина и ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19», - говорится в сообщении.
Что изменится
Также Нацбанк разрешил ответственным лицам банковских групп не подавать на бумажных носителях промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы за II и III кварталы 2020 при условии ее размещения на собственных сайтах до 31 августа и до 30 ноября 2020 соответственно.
Хронология событий
- Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, который также временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.
- 19 марта 2020 года Национальный банк Украины рекомендовал банкам применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий по всем кредитам, которые на вечер 7 марта были работающими и обслуживались.
- В апреле 2020 года Нацбанк предоставил банкам и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для утверждения и обнародования финансовой отчетности с целью поддержки банковской системы на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19.
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