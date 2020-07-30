Нацбанк упростил банкам подачу отчетности из-за карантина

Главным условием является размещение такой отчетности на сайте финучреждения.

Национальный банк Украины разрешил банкам не подавать на бумажных носителях финансовую отчетность за первое полугодие и 9 месяцев 2020 года при условии ее размещения на веб-сайте банка.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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«Такое решение обусловлено продолжением карантина и ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19», - говорится в сообщении.

Что изменится

Также Нацбанк разрешил ответственным лицам банковских групп не подавать на бумажных носителях промежуточную консолидированную отчетность банковской группы и промежуточную субконсолидированную отчетность подгрупп банковской группы за II и III кварталы 2020 при условии ее размещения на собственных сайтах до 31 августа и до 30 ноября 2020 соответственно.

Хронология событий

Верховная Рада на внеочередном заседании 17 марта приняла закон о смягчении требований налогового законодательства с целью поддержать налогоплательщиков на время борьбы с распространением в Украине коронавирусной инфекции, который также временно освобождает от штрафных санкций заемщиков по потребительским кредитам.

19 марта 2020 года Национальный банк Украины рекомендовал банкам применять льготный режим обслуживания на период карантинных мероприятий по всем кредитам, которые на вечер 7 марта были работающими и обслуживались.

В апреле 2020 года Нацбанк предоставил банкам и ответственным лицам банковских групп дополнительное время для утверждения и обнародования финансовой отчетности с целью поддержки банковской системы на время карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса COVID-19.

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