Появились новые прогнозы по курсу в последние дни декабря.

Курс американского доллара в Украине до конца текущего года может составить около 27,4 грн/$ при условии активной покупки компаниями энергоресурсов за границей.

Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, пишет "Обозреватель".

Он прогнозирует, что в ближайшее время гривня, вероятно, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 грн/$.

"При появлении на рынке энергоимпортеров, курс может двинуться к локальному осеннему максимуму - 27,4 грн/$. Следим за действиями НБУ, который своим выходом с продажей валюты может ограничить движение курса", - говорит Шевчишин.

В свою очередь аналитик Roboforex Андрей Гойлов предполагает, что доллар будет стоить порядка 27,35 грн/$.

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"Полагаю, что на предстоящей неделе доллар США относительно гривни укрепится к уровню 27,35. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности вырастет до отметки 31,15", - отметил он.

Иное мнение у аналитика TeleTrade Сергея Родлера. Гривне он пророчит укрепление. Курс доллара, согласно его прогноза, составит 27,20 грн/$.

Главной причиной нынешней девальвации гривни эксперты называют рост у импортеров-энерготрейдеров спроса на иностранные валюты. Что касается общего прогноза до конца года, то эксперты полагают, что резкой девальвации или ревальвации не будет. По их мнению, украинская валюта будет двигаться в узком коридоре: может как подорожать, так и подешеветь.

Курс НБУ на сегодня

Национальный банк Украины на понедельник, 20 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,25 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,86 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Юрий Годован