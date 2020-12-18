Андрей Гмырин считает: правительство в очередной раз выбирает самый простой и рискованный для страны путь – кредитной зависимости.

"Экономическая правда" обнародовала аналитическую статью доцента университета Государственной фискальной службы Украины Андрея Гмырина. Ученый, который более трех лет изучает функционирование налоговой системы и разработал ее комплексную реформу "От нестабильности к гармонии", анализирует проблему внешних заимствований и рост государственного долга Украины. Эксперт считает: правительство в очередной раз выбирает самый простой и рискованный для страны путь – кредитной зависимости.

Андрей Гмырин напоминает своим читателям, что на сегодня дефицит государственного бюджета достигает рекордного за всю историю независимости уровня - почти 300 миллиардов гривень. На следующий 2021 год правительство запланировало "дыру" в бюджете на уровне 236 миллиардов гривень! (доходы - 1,092 триллиона гривень, расходы - 1,328 триллиона гривень, дефицит бюджета - 5,5% ВВП). Тем временем Украина подписала очередные соглашения с международными партнерами о предоставлении займов Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

В первом соглашении речь идет о кредите Украине на сумму 300 миллионов долларов – это целевая помощь в поддержку малообеспеченных семей и помощь предпринимателям, пострадавшим от негативного экономического влияния пандемии COVID-19. Общая же сумма заимствований в рамках сотрудничества Украины с МБРР составляет на сегодня 750 миллионов долларов.

Другой кредит, от ЕИБ составляет 640 миллионов евро. Эта помощь распределена по нескольким направлениям. В частности, 340 миллионов евро заимствований Кабмин использует на восстановление социальной и транспортной инфраструктуры в восточном регионе. Подрядчики будут реконструировать школы, детсады, больницы, почтовые отделения, уличное освещение, канализационные системы, восстанавливать муниципальный транспорт и тому подобное.

Еще 100 миллионов евро ЕИБ предоставит на восстановление дорожной сети Луганщины, 200 миллионов евро заимствований пойдут на реализацию проекта "Городской общественный транспорт Украины-II", который предусматривает закупку электрического общественного транспорта.

Андрей Гмырин положительно оценивает сотрудничество Украины с международными финансовыми институтами, однако предлагает рассматривать ее в контексте макроэкономической ситуации в стране, процессов на мировых рынках и, безусловно, последствий пандемии.

"Ситуация с привлечением дополнительного внешнего финансирования имеет две стороны: с одной, это реальная помощь экономике, пострадавшей от карантинных ограничений, инфраструктурное развитие, плюс - оказание целевой поддержки гражданам и бизнесу. С другой стороны, не следует забывать, что речь идет именно о заимствованиях, а значит, все полученные средства вместе с процентами надо будет возвращать кредиторам", - пишет кандидат юридических наук.

По его словам, именно в стремительном накоплении Украиной внешних долгов заключается один из главных финансовых рисков. Ведь, по данным НБУ, в следующем году Украина должна вернуть внешним кредиторам более 5 миллионов долларов. И это без учета расходов на обслуживание этих обязательств. Следовательно, имеющийся долг в 4,86 миллиарда долларов перед МБРР вырастет до 5,16 миллиарда долларов, а перед ЕИБ – с 760 миллионов долларов до 1,51 миллиарда долларов. Общая сумма внешнего государственного долга может достичь 43,01 миллиарда долларов. И это, не считая внешний, гарантированный государством долг, который оценивается на уровне около 10 миллиардов долларов.

Следовательно, страна может превзойти собственный рекорд по уровню внешнего госдолга, отмечает эксперт. В 2018 году долговые обязательства составляли 50,5 миллиарда долларов, зато в 2021 году они могут достичь 53,01 миллиарда долларов.

"Так, сегодня Кабмин частично решило вопрос дефицита бюджета в 2021 году – сначала его уменьшили в доработанном варианте бюджета с 270 миллиардов гривень до 236 миллиардов гривень. Ну, а то что осталось, решили перекрыть привычным способом - взять дополнительные кредиты у международных организаций. Вот только как чиновники планируют выполнять взятые на себя обязательства перед международными партнерами, сложно понять", - комментирует Андрей Гмырин.

Подытоживая тему заимствований и госдолга, он констатирует, что решения правительства его не слишком удивили. Кабмин пошел привычным для себя путем просителя, не способного системно преодолевать накопленные годами проблемы, что является стратегической ошибкой. При этом вопрос реформирования налоговой системы остается открытым, как и вопрос детенизации экономики.

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Автор: УНИАН