Кабмин переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Кабинет министров Украины 21 мая переименовал Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Министерство экономики.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства №504 от 21 мая.

"Переименовать Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на Министерство экономики", - сказано в постановлении.

Сообщается также, что премьер Денис Шмыгаль поручил Министерству экономики "в месячный срок представить предложения по внесению в акты законодательства изменений, вытекающих из настоящего постановления".

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Кадровые перестановки в правительстве

20 Верховная Рада назначила председателя Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. За принятие соответствующего решения проголосовали 293 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

20 мая Верховная Рада Украины назначила главу «Укравтодора» Александра Кубракова министром инфраструктуры. За это решение проголосовали 284 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

20 мая Верховная Рада назначила заместителя министра здравоохранения - главного санитарного врача Виктора Ляшко министром здравоохранения. Это назначение поддержали 262 народных депутата.

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Автор: Олег Давыгора