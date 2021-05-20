Курс гривни к евро ослаб до 33,52 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 21 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,47 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,52 грн/евро, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 21 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2746,65 (20 мая - 2741,66);

100 EUR - 3351,74 (20 мая - 3348,8).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,46/27,48 грн/долл., к евро – на уровне 33,50/33,53 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 20 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий