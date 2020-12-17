Размер инвестиций в проект должен быть в эквиваленте не менее 20 миллионов евро.

Верховная Рада приняла во втором чтении внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об "инвестиционных нянях".

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3760 проголосовали 252 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Среди предлагаемых законопроектом стимулов от государства – софинансирование инфраструктурных проектов (строительство дорог и реконструкция дорог за счет госбюджета, присоединение к электросетям), налоговые льготы, предоставление права пользования земельным участком со специальными условиями оплаты и т.д.

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект. Размер инвестиций в проект должен быть в эквиваленте не менее 20 млн евро.

Как указано в пояснительной записке к документу, инвестпроект должен реализовываться на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков) и добывающей (кроме добычи угля, нефти и газа). Также закон распространяется на сферу обращения с отходами, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики, образования, научной и научно-технической деятельности, здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы.

В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 80 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли. Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Что этому предшествовало

В июле Верховная Рада Украины одобрила внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, так называемый законопроект об "инвестиционных нянях".

1 декабря Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

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Автор: Анна Бредихина