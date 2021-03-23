Украина входит в тройку стран, куда больше всего инвестирует банк.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за последние два года инвестировал в экономику Украины 2 миллиарда евро.

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Об этом в интервью УНИАН сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

"ЕБРР и Украина являются мощными партнерами почти три десятилетия. Украина входит в тройку стран, куда больше всего инвестирует банк. Только за прошедшие два года ЕБРР предоставил украинской экономике два миллиарда евро", - отметила она.

Президент ЕБРР также подчеркнула, что Украине предоставляется комплексный пакет поддержки в целях содействия ее стабилизации, закрепления реформ и здорового, всеобъемлющего и устойчивого роста.

Что этому предшествовало

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо с 22 марта находится с двухдневным рабочим визитом в Украине.

В ходе визита она примет участие во встречах на высоком уровне.

Справка УНИАН

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине.

С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,6 миллиарда евро на свыше 480 проектов.

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Автор: Богдан Слуцкий