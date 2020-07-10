В Украине в июне ускорилась инфляция

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июне выросли на 0,2%, с начала года – на 2%.

Потребительская инфляция в Украине в июне 2020 года в годовом выражении - по сравнению с июнем 2019 года - составила 2,4%, ускорившись с 1,7% в мае.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июне выросли на 0,2%, а с начала года – на 2%.

По информации Госстата, на потребительском рынке в июне по сравнению с маем этого года цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,4%. Больше всего (на 8,4%) подорожали фрукты, на 2,3-0,4% выросли цены на мясо птицы, сливочное масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану. В то же время на 4,7% подешевели овощи, на 1,3-0,9% – молоко, сахар, рис, сало, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

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В годовом выражении наибольший рост цен в июне зафиксирован на фрукты – 23,8%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 11,8%, хлеб и хлебопродукты – на 9%, молоко – 6,5%.

Наибольшее снижение цен в июне в годовом выражении зафиксировано на природный газ (40,4%), водоснабжение (23%), топливо и масла (15,7%), овощи (15,9%), яйца (10,4%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

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