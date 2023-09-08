Эксперты прогнозируют рост реального ВВП на 4,5% в 2023 году.

Потребительская инфляция в Украине к концу года может снизиться до 9% в годовом измерении и колебаться примерно на таком же уровне в течение 2024 года.

Как отмечается в обновленном макроэкономическом прогнозе компании Dragon Capital, потребительская инфляция в последние месяцы замедлялась гораздо быстрее, чем ожидалось. Так, в июле показатель инфляции составлял 11,3% г/г, по сравнению с пиковым значением 26,6% г/г в конце 2022 года. Заметное снижение инфляционного давления, по мнению аналитиков, было обусловлено рядом факторов, а именно снижением стоимости энергоносителей (бензин и электроэнергия и газ для коммерческих потребителей), улучшением логистики, высоким урожаем некоторых культур (гречихи в 2022 году, картофеля и других овощей в этом году) и снижением инфляционных и девальвационных ожиданий.

"Хотя инфляционное давление со стороны расходов частично восстановится в ближайшие месяцы из-за недавнего повышения цен на электроэнергию для коммерческих потребителей и стоимости горючего, мы ожидаем, что показатель потребительской инфляции снизится до 9% г/г к концу 2023 года и будет колебаться примерно на этом же уровне в течение 2024 года", - говорится в прогнозе.

Отмечается, что стремительное снижение инфляции в этом году сопровождалось быстрым восстановлением экономической активности. Восстановлению экономики способствовали снижение дефицита электроэнергии весной, косвенные эффекты от активного экспорта зерна по морскому коридору, а также улучшение потребительских настроений и склонности к потреблению. Так, данные отдельных банков свидетельствуют о заметном увеличении покупки товаров и услуг с использованием банковских карт.

"Но последние опросы предприятий свидетельствуют о том, что темпы восстановления экономической активности существенно замедлились в июле-августе. Мы ожидаем снижения реального ВВП в четвертом квартале, поскольку враг, вероятно, возобновит атаки на энергетическую инфраструктуру, что будет иметь следствием дефицит электроэнергии", - сообщили в Dragon Capital.

Тем не менее, учитывая быстрое восстановление экономики в первом и втором кварталах, а также активизацию проектов быстрого восстановления, которые будут поддерживать экономику во втором полугодии, аналитики ожидают, что реальный ВВП в 2023 году вырастет на 4,5% г/г после падения на 29% в 2022 году.

Инфляция в Украине

Потребительская инфляция в Украине в годовом измерении по итогам июля снизилась до 12,3% с 13,7% в июне. При этом в июле потребительские цены в Украине снизились на 0,6% после роста на 0,8% в июне, 0,5% в мае и 0,2% в апреле.

В инфляционном отчете Нацбанка за июль отмечалось, что инфляция в Украине будет замедляться, а восстановление экономики ускорится, однако стремительному замедлению инфляции помешают последствия подрыва Каховской ГЭС, что негативно повлияет на урожай отдельных овощей и фруктов.

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