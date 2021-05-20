Спасать дефицитный бюджет путем повышения налоговых ставок для крупного бизнеса – недальновидный и губительный для экономики шаг. Именно так оценивает предложенные Кабмином изменения в Налоговый кодекс доцент Университета государственной фискальной службы Украины, кандидат юридических наук Андрей Гмырин. Он считает, что стране нужны структурные реформы, а не поспешные авральные решения.

Об этом он написал в своем блоге на портале Лига.

Эксперт проанализировал пакет законодательных инициатив, которые Кабмин утвердил 12 мая. Предложения, которые в обществе получили название «антиахметовских», касаются повышения налоговых ставок, акцизов и рентной платы для крупных компаний, работающих в определенных секторах экономики. Более всего инициированные изменения могут сказаться на бизнесе украинского миллиардера Рината Ахметова.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повышение ставок позволит увеличить ежегодные поступления в бюджет на 60 млрд грн. В то же время изменения не коснутся микро-, малого и среднего бизнеса. На первый взгляд, идея правительства кажется прогрессивной, отмечает Андрей Гмырин. Ведь 60 млрд грн не будут лишними для государственной казны. Однако быстрый успех может оказаться краткосрочным.

Прежде всего, пишет автор, правительство предлагает привязать рентную плату на добычу железной руды к ее фактической рыночной цене, а не к себестоимости. И это действительно разумная идея. В Кабмине рассчитывают, что ежегодные налоговые поступления из этого сектора экономики увеличатся с 6 до 9 млрд грн. Однако Андрей Гмырин спрашивает: почему именно сейчас, в условиях глобального падения промышленного производства, правительство решило повысить рентную плату?

Эксперт напоминает, что в Украине железную руду добывают несколько компаний, более половины из которых так или иначе принадлежат Ринату Ахметову. И изменение подхода к формированию ренты нанесет удар прежде всего его предприятиям. По мнению специалиста, несмотря на быстрый эффект и определенную популярность такого «антиолигархического» шага среди населения отечественные компании могут потерять свои конкурентные преимущества на мировом металлургическом рынке. А это будет большой потерей и для бюджета.

Ученый пишет, что правительство также хочет ввести акцизный налог на продажу зеленой электроэнергии. Рассматривают множество вариантов - от 3,2% до 40%. По расчетам Минфина, даже минимальная ставка позволит ежегодно приносить в бюджет дополнительные 1,5 млрд грн. Как и в случае с горно-рудным делом, увеличение платы за производство «зеленой» электроэнергии сильно ударит по энергетическому холдингу Рината Ахметова. Его предприятия сегодня производят 25% всей «зеленой» электроэнергии в Украине. По мнению Андрея Гмырина, можно было бы закрыть на это глаза, но как быть с другими 75% предприятий этого сектора, которые тоже пострадают?

Автор блога неоднозначно оценивает и намерение Кабмина отменить льготы по земельному налогу для горнодобывающих компаний. Значительная их часть тоже принадлежит Ринату Ахметову. Сегодня эти предприятия платят в местные бюджеты только четверть налоговой ставки. В Кабмине рассчитывают, что введение новых правил даст возможность местным громадам, на территории которых работают компании, увеличить свои налоговые поступления на 4-5 млрд грн в год. Однако эксперт считает, что отмена льгот снизит рентабельность добычи угля и побудит шахты к быстрому сворачиванию своей производственной деятельности. Это вызовет сокращение рабочих мест и налоговых платежей.

Андрей Гмырин называет анонсированные новшества очень сырыми, а в случае принятия они могут нанести украинской экономике больше вреда, чем выгоды. Он уверен, что правительству следует не отпугивать бизнес нелепыми решениями, а стимулировать его к развитию.

«Надеюсь, авторы проекта изменений в Налоговый кодекс еще поработают над ними, прежде чем подавать в Верховную Раду. Но главная моя надежда заключается в том, что Кабмин все же решится на структурные реформы в налоговой сфере. Именно они способны вернуть доверие к Украине со стороны инвесторов, тогда и налоговикам не придется никого «трясти». Я уверен, что бюджет спасут реформы, а не государственный рэкет», - отмечает эксперт.

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Автор: Иван Бойко