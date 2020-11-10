По словам премьера, показатель 7,5% является абсолютно умеренным, и это подтверждают международные эксперты.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что дефицит бюджета Украины является одним из самых низких в Европе.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Когда мы говорим о дефиците бюджета и кто-то начинает манипулятивно заявлять, что печатают деньги, инфляция - давайте посмотрим, какой уровень инфляции в этом году. По году мы ожидаем около 4,5%. Это один из самых низких показателей инфляции за время независимости, он примерно равен показателю прошлого года. За осенние месяцы инфляция была меньше 2%, летом были месяцы, когда была дефляция. Косвенно показателя того, что деньги печатаются, мы не видим", - отметил Шмыгаль.

Премьер привел в пример другие страны и отметил, что Украина имеет один из самых низких дефицитов бюджета.

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"Когда сегодня взять европейские страны и посмотреть, какие дефициты в развитых экономиках, в странах-соседях, то Украина имеет один из самых низких дефицитов бюджета. 7,5% в этом году - один из самых низких в Европе показателей... Он абсолютно умеренный, об этом заявляют все международные эксперты", - заверил Шмыгаль.

Проект госбюджета 2021

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходыгосбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 трлн 71,1 млрд грн, а расходы - 1 трлн 350 млрд грн. При этом дефицит бюджета предполагается на уровне 270 млрд грн.

В проекте госбюджета также запланировано 104 млрд грн на выплату пособий, льгот и субсидий, а в целом социальные расходы составят 323 млрд грн.

5 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект главного финансового документа страны.

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Автор: Леся Лещенко