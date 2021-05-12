Существенный рост платежей по налогу на прибыль группой «Метинвест» до 10,2 млрд грн по итогу первого полугодия 2021 года свидетельствует о том, что горно-металлургический комплекс сегодня играет важнейшую роль в экономике Украины.
Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.
Читайте также"Метинвест" в первом полугодии увеличит уплату налога на прибыль в 7 раз - до 10,2 миллиарда гривень«Такое увеличение налоговых отчислений, тем более на фоне коронакризиса, который ощущают все украинские предприятия, - это очень позитивный сигнал. В отрасли сейчас существенно увеличиваются объемы производства. Можно отметить достаточно благоприятную рыночную конъюнктуру – цены на рынках металлов и железорудного сырья пока что на высоком уровне», - сказал Беленький.
«Горно-металлургический комплекс - крайне важная отрасль для экономики страны, она наполняет как государственный, так и местные бюджеты. Отрасль дает рабочие места с конкурентной зарплатой, благодаря чему люди остаются в стране. Эта зарплата полностью белая, к которой, как правило, добавляется существенный социальный пакет», - добавил он, отметив, что за последние 5 лет реальная заработная плата в отрасли выросла на 80%.
При этом он подчеркнул, что последние годы отрасль развивается без государственной поддержки, последний факт которой был еще 1999-2002 годах.
«Последний факт господдержки мы видели, когда проводился так называемый экономический эксперимент в горно-металлургическом комплексе в 1999-2002 годах. Тогда государство помогло сохранить отрасль. С 2002 года мы не видели примеров прямой или непрямой господдержки отрасли, и то, что у нас отрасль сохранилась и развивается – это исключительно благодаря людям, которые сегодня работают в отрасли и управляют ею, которые инвестируют в нее», - отметил он.
При этом он отметил, что сегодня на уровне правительства, парламента есть ряд инициатив, которые могут перечеркнуть все достижения отрасли последних лет, что может ее дестабилизировать, а государство потеряет стабильный источник налоговых платежей.
«Сейчас есть очень много, на мой взгляд, недальновидных и даже вредных инициатив от органов власти, которые за очень короткий срок могут дестабилизировать работу отрасли и фактически свести на нет достижения компаний горно-металлургического комплекса. Я имею в виду инициативы касательно увеличения рентных платежей, экологических налогов, тарифов на грузоперевозки, на энергоресурсы, а также есть неоднозначные инициативы в социальной сфере. Это очень чувствительные вещи, которые существенно влияют на нашу себестоимость, с которыми государству необходимо быть очень аккуратными», - сказал Беленький.
«Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? Ведь только одна компания «Метинвест» по итогу первого полугодия уплатит налога на прибыль в 10 млрд грн. Если такая позитивная тенденция сохранится, то мы увидим существенный рост уплаченных налогов и по итогам года. Поэтому, наверное, государству необходимо посмотреть на эту позитивную тенденцию и не спешить с непродуманными решениями», - добавил он.
Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль в 7,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,2 млрд грн.
В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5%, по сравнению с 2019 годом, до 22,1 млрд грн.
В начале распространения коронавируса «Метинвест» решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу.
Сумма налогов, которые выплатили предприятия группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.
Кроме того, криворожские предприятия «Метинвеста» – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период «Метинвест» дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.
Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.
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