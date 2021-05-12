В отрасли сейчас существенно увеличиваются объемы производства, чему способствует благоприятная рыночная конъюнктура.

Существенный рост платежей по налогу на прибыль группой «Метинвест» до 10,2 млрд грн по итогу первого полугодия 2021 года свидетельствует о том, что горно-металлургический комплекс сегодня играет важнейшую роль в экономике Украины.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

Читайте также"Метинвест" в первом полугодии увеличит уплату налога на прибыль в 7 раз - до 10,2 миллиарда гривень«Такое увеличение налоговых отчислений, тем более на фоне коронакризиса, который ощущают все украинские предприятия, - это очень позитивный сигнал. В отрасли сейчас существенно увеличиваются объемы производства. Можно отметить достаточно благоприятную рыночную конъюнктуру – цены на рынках металлов и железорудного сырья пока что на высоком уровне», - сказал Беленький.

«Горно-металлургический комплекс - крайне важная отрасль для экономики страны, она наполняет как государственный, так и местные бюджеты. Отрасль дает рабочие места с конкурентной зарплатой, благодаря чему люди остаются в стране. Эта зарплата полностью белая, к которой, как правило, добавляется существенный социальный пакет», - добавил он, отметив, что за последние 5 лет реальная заработная плата в отрасли выросла на 80%.

При этом он подчеркнул, что последние годы отрасль развивается без государственной поддержки, последний факт которой был еще 1999-2002 годах.

«Последний факт господдержки мы видели, когда проводился так называемый экономический эксперимент в горно-металлургическом комплексе в 1999-2002 годах. Тогда государство помогло сохранить отрасль. С 2002 года мы не видели примеров прямой или непрямой господдержки отрасли, и то, что у нас отрасль сохранилась и развивается – это исключительно благодаря людям, которые сегодня работают в отрасли и управляют ею, которые инвестируют в нее», - отметил он.

При этом он отметил, что сегодня на уровне правительства, парламента есть ряд инициатив, которые могут перечеркнуть все достижения отрасли последних лет, что может ее дестабилизировать, а государство потеряет стабильный источник налоговых платежей.

«Сейчас есть очень много, на мой взгляд, недальновидных и даже вредных инициатив от органов власти, которые за очень короткий срок могут дестабилизировать работу отрасли и фактически свести на нет достижения компаний горно-металлургического комплекса. Я имею в виду инициативы касательно увеличения рентных платежей, экологических налогов, тарифов на грузоперевозки, на энергоресурсы, а также есть неоднозначные инициативы в социальной сфере. Это очень чувствительные вещи, которые существенно влияют на нашу себестоимость, с которыми государству необходимо быть очень аккуратными», - сказал Беленький.

«Зачем убивать курицу, которая несет золотые яйца? Ведь только одна компания «Метинвест» по итогу первого полугодия уплатит налога на прибыль в 10 млрд грн. Если такая позитивная тенденция сохранится, то мы увидим существенный рост уплаченных налогов и по итогам года. Поэтому, наверное, государству необходимо посмотреть на эту позитивную тенденцию и не спешить с непродуманными решениями», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль в 7,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,2 млрд грн.

В 2020 году компания увеличила выплату налогов на 5%, по сравнению с 2019 годом, до 22,1 млрд грн.

В начале распространения коронавируса «Метинвест» решил отказаться от налоговых каникул, предоставленных бизнесу.

Сумма налогов, которые выплатили предприятия группы в местные бюджеты в льготный период, превысила 50 млн грн (налог на землю и налог на недвижимость). Это также позволило городам обеспечивать больницы всем необходимым, выплачивать заработную плату работникам коммунальных предприятий и проводить противоэпидемические мероприятия.

Кроме того, криворожские предприятия «Метинвеста» – Ингулецкий, Центральный и Северный ГОКи – в июле-сентябре 2020 года перечислили в казну города подоходный налог и плату за землю в двойном размере. За этот период «Метинвест» дополнительно пополнил бюджеты всех уровней на 113 млн грн, из которых Кривой Рог получил 78 млн грн.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

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Автор: Григорий Бондарь