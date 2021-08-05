Эра легких денег на глобальных рынках поощрила отечественное правительство начать интенсивные заимствования без мысли о завтрашнем дне, говорит эксперт.

Бешеные заимствования по высоковатым ставкам разгоняют инфляцию, что ощутимо ухудшает "финансовое здоровье" Украины. Государству нужны реформы и дешевые деньги, а не популизм и печатный станок вкупе с ломбардом.

Об этом заявил Сергей Верланов, председатель Государственной налоговой службы (2019-2020).

В своей статьи для SeekingAlpha он отметил, что эра легких денег на глобальных рынках, которая началась с розжигом пандемии, поощрила отечественное правительство начать интенсивные заимствования без мысли о завтрашнем дне.

"Эта политика расширилась на внутренний рынок, что позволило международным инвесторам конвертировать их в американские доллары в гривни и покупать трехмесячные ОВГЗ под 8,5% или 12-месячные под 11%", - отметил Верланов.

Долг считается устойчивым, говорит автор, в том случае, когда правительство заимствует деньги под процент, не превышающий темпы экономического роста. "В Украине этим правилом пренебрегли", - заявил Верланов.

Так, правительства по всему миру увеличили свои заимствования для борьбы с последствиями пандемии и стимулирования экономического роста. Однако, утверждает автор, большинство из этих заимствований происходят по ставкам близким к нулю. Зато Украина одалживает под высокие проценты да еще и сдерживает экономический рост из-за противоречивой правительственной политики.

Как результат, в конце июля Национальный Банк Украины – один из немногих Центральных Банков мира – вынужден был поднять процентную ставку до 8%, чтобы уменьшить инфляционное давление. Более того, в НБУ отметили, что могут ужесточить свою монетарную политику, если инфляционное давление продолжит рост.

"Похоже на то, что так и произойдет, ведь НБУ предупредил, что по результатам 2021 года инфляция составит 9,6%, а не 8% (предыдущий прогноз), что значительно выше цели в 5%", - написал Верланов.

Согласно данными Министерства финансов, за последние семь месяцев государственный долг Украины вырос почти на 10%. По состоянию на 30 июня 2021 г. он составил $92,5 млрд, хотя еще 30 ноября прошлого года находился на отметке $84,2 млрд. За последние 25 месяцев рост долга еще безпрецедентніше – 18%.

Также автор отметил, что еще до начала нынешних бурных заимствований прошлого года долг Украины составлял 60,8% ВВП, хотя в 2019 составлял "лишь" 50,3%.

Автор: Станислав Кожемякин