По словам Ростислава Кравца, западные партнеры обращают внимание на непрозрачность санкций, которые Украина вводит против разных компаний, и отсутствие веских причин для их введения.

Механизм санкций в Украине должен быть усовершенствован, иначе будет сложно убедить западных партнеров поддерживать их.

Такое мнение высказал украинский адвокат Ростислав Кравец в материале для австрийского издания leadersnet.at.

Он отметил, что санкции больно ударили по российской экономике, однако не остановили войну. Поэтому следует повышать эффективность санкционных механизмов. В том числе и в самой Украине.

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По словам Ростислава Кравца, западные партнеры обращают внимание на непрозрачность санкций, которые Украина вводит против разных компаний, и отсутствие веских причин для их введения.

"Широкое применение санкционного механизма создало еще одну неожиданную проблему. Это ошибочное, необоснованное включение лиц и компаний в санкционные списки", - уточняет юрист.

Кравец подчеркнул, что в Украине и Западе все чаще обсуждается необходимость создания механизма, с помощью которого введенные санкции можно было бы обжаловать в судебном порядке, а лиц, ошибочно включенных в списки, изъять из них. Ведь на данный момент попавшие под украинские санкции несправедливо фактически лишены возможности быстро урегулировать свой статус.

В своей колонке адвокат отмечает, что Украина ввела санкции против более 10 000 физических и юридических лиц. Украина заинтересована в расширении этого списка и поддержке со стороны Запада, однако партнеры из Европы и США не спешат этого делать из-за закрытости санкционных процедур.

"Процедура введения санкций самой Украины зависит от непубличных информационных материалов, которые готовят украинские спецслужбы. Именно эти материалы являются основанием для введения Киевом санкций против компаний и физических лиц за их связи с россиянами. Эти материалы потом могут быть использованы для введения международных санкций", - подчеркивает Ростислав Кравец.

По его мнению, сложилась тупиковая ситуация: с одной стороны, процесс был бы более прозрачным, если бы такие материалы были обнародованы, с другой – это запрещено законом из-за государственной тайны. В результате в санкционные списки "ошибочно" попадают случайные компании или отдельные лица. И западные партнеры вполне обоснованно подозревают, что такие ошибки могут оказаться в санкционных списках Европейского Союза и других западных стран, ведь им неизвестны причины попадания под санкции тех или иных компаний.

Ведущие украинские юристы неоднократно указывали на непрозрачность механизма введения санкций и призывали создать механизм обжалования и исправления подобных ошибок – как внутри Украины, так и на международном уровне, где также случаются ошибки.

"Механизм санкций в Украине должен не только повысить свою эффективность, но и не потерять доверие общества и бизнес-сообщества. Это представляет не меньшую угрозу, чем, например, поставка оружия и его компонентов в Россию. Ведь от доверия во многом зависит политика санкций и ее конечная цель – прекращение российской агрессии против Украины. Прозрачность и законность являются краеугольными камнями сопротивления цивилизованному миру диктаторским режимам", – резюмирует Ростислав Кравец.