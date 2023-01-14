Расходы на еду составили почти 46% от общих карточных расходов (27 млрд грн).

В декабре 2022 года украинцы традиционно перед праздниками покупали больше продуктов питания, гаджетов и косметики.

"Несмотря на тревоги и аварийные отключения света, в декабре 2022 украинцы на 15% больше, чем в ноябре, оплачивали покупки картами в сети торговых терминалов "ПриватБанка". Рост объемов безналичных оплат в декабре до 58,8 млрд грн обусловлен традиционными приготовлениями к новогодним и рождественским праздникам", - говорится в сообщении пресс-службы "ПриватБанка".

Отмечается, что перед новогодними праздниками украинцы покупали продуктов питания на 22% больше по сравнению с ноябрем 2022 года. Расходы на еду составили почти 46% от общих карточных расходов (27 млрд грн). Наиболее популярными товарами месяца стали гаджеты и косметика - расходы на покупку электроники и бытовой техники выросли в декабре на 21% до 4,6 млрд грн, а расходы в сетях магазинов косметики и бытовой химии выросли на 18% до 5,5 млрд.

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Также в декабре украинцы больше покупали лекарств - на 14%, и горючего - расходы на АЗС выросли в течение последнего месяца года на 10%.

"Интересно, что расходы на кафе и рестораны в декабре 2022 года почти не увеличились по сравнению с предыдущим месяцем - на 6%, а на покупки одежды и обуви не изменились", - добавили в банке.

Покупки в Украине: подробности

В 2022 году украинцы зарегистрировали 37,9 тыс. новых легковых автомобилей. Самым популярным автомобилем года стал Toyota RAV4 с показателем 2 тыс. 525 регистраций. Отмечается, что по сравнению с 2021 годом рынок новых авто сократился на 63%, достигнув самого низкого уровня с начала века.

По данным "Укравтопрома", украинцы в ноябре зарегистрировали почти 15 тыс. иномарок, бывших в употреблении.

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