Дефицит госбюджета в январе был меньше планового, отметила глава комитета ВР по вопросам бюджета.

Расходы государственного бюджета Украины во время полномасштабного вторжения России возросли вдвое.

Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире национального телемарафона. "Разница между тем, что мы зарабатываем как государство и нашими кассовыми расходами, составляет примерно один целый довоенный бюджет. То есть мы сейчас в дефиците настолько, сколько мы тратили до 24 февраля. Наши расходы во время полномасштабного вторжения выросли вдвое", - сказала Пидласа.

По ее словам, тем не менее в январе дефицит бюджета составил около 2 миллиардов долларов.

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"Это неплохой показатель, потому что планировалось, что в среднем на 2023 год среднемесячный дефицит будет превышать 3 млрд долл. То есть мы, во-первых, вложились в план, мы не потратили больше, чем нам нужно, и в то же время стабильно прошли первый месяц года", - отметила депутат.

Бюджет Украины на 2023 год - что надо знать

Парламент 3 ноября прошлого года принял бюджет-2023. Доходы бюджета спланировано на уровне 1,3 триллиона гривень, а расходы - 2,6 трлн. Дефицит госбюджета заложили на уровне более 20% ВВП и покрывать его планируют за счет партнеров.

31 января в Раде зарегистрирован законопроект закона об увеличении расходов госбюджета на 5,5 млрд грн.

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