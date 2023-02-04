Расходы государственного бюджета Украины во время полномасштабного вторжения России возросли вдвое.
Об этом сообщила председатель комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире национального телемарафона. "Разница между тем, что мы зарабатываем как государство и нашими кассовыми расходами, составляет примерно один целый довоенный бюджет. То есть мы сейчас в дефиците настолько, сколько мы тратили до 24 февраля. Наши расходы во время полномасштабного вторжения выросли вдвое", - сказала Пидласа.
По ее словам, тем не менее в январе дефицит бюджета составил около 2 миллиардов долларов.
"Это неплохой показатель, потому что планировалось, что в среднем на 2023 год среднемесячный дефицит будет превышать 3 млрд долл. То есть мы, во-первых, вложились в план, мы не потратили больше, чем нам нужно, и в то же время стабильно прошли первый месяц года", - отметила депутат.
Бюджет Украины на 2023 год - что надо знать
Парламент 3 ноября прошлого года принял бюджет-2023. Доходы бюджета спланировано на уровне 1,3 триллиона гривень, а расходы - 2,6 трлн. Дефицит госбюджета заложили на уровне более 20% ВВП и покрывать его планируют за счет партнеров.
31 января в Раде зарегистрирован законопроект закона об увеличении расходов госбюджета на 5,5 млрд грн.