Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина".

С начала 2020 года на перелеты делегаций с участием президента Владимира Зеленского Государственное управление делами потратило 13,98 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные единого веб-портала использования публичных средств spending.gov.ua.

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Наибольшие расходы были связаны с перелетом по маршруту "Киев-Цюрих-Тель-Авив-Киев" в январе - более 2,5 млн грн. Еще в 1,05 млн грн обошелся налогоплательщикам перелет Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции в феврале.

Стоимость услуг по авиаперелету в Рим на встречу с Папой Римским составила 998 тыс грн.

Услуги по авиаперевозке президента Владимира Зеленского предоставляет Государственное авиационное предприятие "Украина", которое находится в управлении Государственного управления делами.

Предыдущие поездки

12 июля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с поездок по Украине, которые он совершил в 2020 году.

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Автор: УНИАН