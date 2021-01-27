Срок полномочий действующего набсовета истек 30 марта 2020 г.

На сайте внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мотор Сич», назначенного на 31 января 2021 г., обнародован предложенный к голосованию состав нового наблюдательного совета компании. Как сообщалось ранее, срок полномочий действующего набсовета истек 30 марта 2020 г.

Как видно из текста бюллетеня для голосования, в наблюдательный совет ПАО «Мотор Сич» войдут 9 человек, включая 3 независимых директоров. Остальные предложенные кандидатуры выдвинуты акционерами компании.

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Украину в новом наблюдательном совете ПАО «Мотор Сич» будет представлять лично Александр Ярославский, владелец и президент DCН.

Компания МС-4, относящаяся к DCH, является одним из миноритарных акционеров предприятия. Ярославский имеет колоссальный опыт создания и развития компаний различной отраслевой принадлежности, в том числе Харьковского тракторного завода, рудника «Сухая Балка», Днепровского металлургического завода. В Харькове по инициативе бизнесмена силами DCH к Евро-2012 был построен новый современный аэропорт, а в настоящее время Ярославский является частным инвестором строительства международного аэропорта в Днепре. От DCH в состав наблюдательного совета ПАО «Мотор Сич» также войдут представители руководства управляющей компании группы Артем Александров и Александр Черный, имеющие многолетний опыт работы в органах корпоративного управления различных компаний.

Еще трое кандидатов в Набсовет «Мотор Сич» представляют интересы ее китайских акционеров — компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Их возглавит лично бенефициар Skyrizon Ван Цзин, известный международный инвестор, в свое время инициировавший сотрудничество китайских инвесторов с ПАО «Мотор Сич». Кроме него, китайские акционеры предприятия делегируют в наблюдательный совет Ду Тао, президента компании Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment, долгие годы работающего в авиационной индустрии. А также Ван Мен — директора по проектированию авиационной двигателестроительной компании Chongqing Tianjiao Aviation Power Co (Чунцин, КНР), выпускницу Кембриджского университета.

В качестве независимых директоров, не имеющих акций ПАО «Мотор Сич» акционерам предложены Олег Соловьев, доктор технических наук, имеющий профильное авиационное образование и опыт работы в отрасли (ГП «Чугуевский авиазавод»). А также Ван Чжэн — на протяжении пяти лет являющийся секретарем Совета директоров Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и Дмитрий Танасийчук, окончивший Shanghai Fudan University и располагающий значительным опытом внешнеэкономической деятельности в индустриальной сфере

Как сообщалось ранее, внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мотор Сич», поддержали акционеры, суммарно владеющие свыше 80% акций компании. Среди вопросов повестки смена наблюдательного совета, который в настоящее время сформирован бывшим собственником двигателестроительного завода Вячеславом Богуслаевым. Согласно заявлениям китайских инвесторов их на протяжении почти пяти лет не допускают к управлению ПАО «Мотор Сич»: действующий набсовет игнорирует обращения акционеров о проведении общего собрания, хищения на заводе стали поводом для возбуждения ряда уголовных дел почти на полмиллиарда миллионов гривен. Это наносит прямой ущерб как самому заводу, так и его коллективу — за последние годы менеджеры Богуслаева уволили с «Мотор Сич» около 10 тысяч сотрудников.

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Автор: УНИАН