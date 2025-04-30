Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 30 апреля, подешевел на 10 копеек и составляет 41,75 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек - до 47,75 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 гривни, а евро - по курсу 46,75 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подешевел на 18 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 30 апреля, остался на прежнем уровне и составляет 47,85 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 30 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,28 грн за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,37 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,45 грн/евро.

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