Продать доллар можно в среднем по курсу 41,23 грн, евро - 47,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 30 апреля, снизился на 7 копеек и в среднем составляет 41,88 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,23 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел также на 7 копеек и составляет 47,78 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,00 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,45 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,37 гривны. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,65 грн/евро, а курс продажи - 47,45 грн/евро.

Видео дня

Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 30 апреля, составляет 94 816 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 935 900 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 30 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,56 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте Нацбанка, относительно европейской валюты гривня также усилила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,28 грн за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

Вас также могут заинтересовать новости: