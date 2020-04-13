В Украине дешевеет валюта: сколько стоят доллар и евро

Официальная гривня укрепилась на 16 копеек к доллару, и на 2 копейки - к евро.

Национальный банк Украины на вторник, 14 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,04 гривни/доллар, то есть гривня второй день подряд выросла к доллару - на этот раз на 16 копеек.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,54 гривни/евро, что на 2 копейки выше предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,98/27,02 гривни/доллар, к евро – 29,47/29,51 гривни/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро понедельника, 13 апреля, просела до 27,40 гривни за доллар, стоимость евро - до 29,95 гривни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 13 апреля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,20 гривни/доллар, то есть гривня после двухдневного падения выросла к доллару на 6 копеек.