Бюджетный комитет ВР утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год - депутат

В проекте бюджета уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн – до 64,9 млрд грн.

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета утвердил проект изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, по сравнению с внесенным Кабинетом министров проектом утверждены некие изменения.

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«Уменьшен фонд на борьбу с COVID-19 на 2 млрд грн, и теперь он предлагается в размере 64,9 млрд грн; восстановлена дотация аграриям в размере 4 млрд грн (Кабмин предлагал 2,5 млрд грн); добавлены 100 млн на строительство аэропорта Днепра (Кабмин предлагал 0); добавлены 21 млн грн на Украинский институт при МИД Украины; добавлены 15 млн на национальный парк «Софиевка», - отметил Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, проект изменений в госбюджет-2020 парламент рассмотрит 13 апреля на внеочередном заседании.

Ранее законопроектом предусматривалось создать фонд борьбы с коронавирусом в размере 66 млрд грн. Средства планировалось потратить на выплаты врачам, закупку медицинского оборудования и на поддержку граждан, которые из-за карантина потеряли работу.

Также в этом фонде должны были быть предусмотрены средства для предоставления денежной помощи семьям врачей, умерших от инфицирования коронавирусом.

Кроме того, изменениями в госбюджет предусматривалось выделить 30 млрд грн на индексацию пенсий и выплаты пенсионерам помощи в размере 1 тыс. грн.