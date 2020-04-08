Правительство утвердило автоматическое начисление пенсий и пособий

Кабмин продлил сроки выплат пенсий и пособий на время карантина и 30 дней после него.

Сегодня, 8 апреля, Кабинет министров Украины на период карантина продлил сроки выплаты государственных социальных пособий, которые были назначены ранее без необходимости личного обращения в органы соцзащиты.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Как уточнил министр социальной политики Марина Лазебна, люди с инвалидностью для получения пенсий и пособий не должны проходить МСЭК и ВКК. Кроме этого автоматически продлят назначение пособий семьям с детьми, лицам, не имеющим право на пенсию", - говорится в сообщении.

На заседании также уточнили, что все выплаты будут осуществляться автоматически в период действия карантина и 30 дней после его окончания.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о повышении пенсионных выплат и оказание социальной поддержки отдельным категориям населения. В частности решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривень.

Также решение правительства предусматривает проведение в мае индексации пенсий на 11% для 7 миллионов пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет произведена выплата единовременного пособия в размере 1 тысячи гривень для пенсионеров, которые получают состоянию на 1 апреля пенсию менее 5 тысяч гривень.