В Раде предлагают направить зарплату депутатов на борьбу с коронавирусом

Средства предлагается направить на закупку медицинских средств, изделий, оборудования, на закупку качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников, а также на приобретение диагностических тест-систем для выявления коронавируса, аппаратов искусственной вентиляции легких и др.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о направлении заработной платы народных депутатов и выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, на меры по преодолению, предупреждению возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19 (№ 3256).

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Текст проекта постановления размещен на сайте парламента.

Проектом постановления предусмотрено направить на закупку (с последующей передачей в больницы) медицинских средств, изделий, оборудования, в том числе на закупку качественных и надежных средств индивидуальной защиты медработников (респираторов, масок, перчаток, костюмов и халатов, защитных очков), а также на приобретение диагностических тест-систем для выявления коронавируса COVID-19, аппаратов искусственной вентиляции легких, кардиомониторов, газовых анализаторов, кислородных концентраторов, дезинфицирующих средств и медикаментов и т.д.: заработную плату в этом объеме (с учетом премий, надбавок и доплат) народных депутатов за 3 календарных месяца, начиная с месяца принятия этого постановления (с их согласия), выплаты, связанные с выполнением депутатских полномочий за 3 календарных месяца, начиная с месяца принятия этого постановления (с их согласия).

Управление делами Аппарата ВР должно обеспечить закупку (с последующей передачей в больницы) всех этих средств за счет: зарплаты народных депутатов; выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий, а также сумм средств, которые не выплачиваются депутатам (начиная с января 2020 года) в связи с исполнением ч. 5 ст. 33 закона "О статусе народного депутата" и ч. 4 ст. 26 Регламента Верховной Рады.

Предлагается обнародовать на сайте Рады информацию о депутатах, зарплата которых направлена на меры по преодолению коронавируса (с указанием суммы средств); сумму средств, которая не выплачивается депутатам (начиная с января 2020 года); сумму выплат, связанных с выполнением депутатских полномочий (выплат депутатских); перечень средств, изделий, оборудования, которые закупались за соответствующие средства с указанием их стоимости, и больниц, в которые переданы такие средства, изделия, оборудование.