Кабмин одобрил отчет о выполнении бюджета Украины за 2019 год

После этого данный отчет должен быть направлен на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Счетной палате.

Кабинет министров Украины одобрил отчет о выполнении закона о государственном бюджете Украины за 2019 год.

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Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем своем заседании без обсуждения.

В пояснительной записке к данному проекту решения сказано, что после одобрения правительством этот отчет должен быть направлен на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Счетной палате.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, государственный бюджет Украины за 2019 год не выполнен, так как в общий и специальный фонды поступило 998,3 миллиарда гривень доходов, что составило 96,3% годовых плановых показателей поступлений.

Дефицит госбюджета в 2019 году составил почти 81 миллиард гривень при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень.