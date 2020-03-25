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Кабмин одобрил отчет о выполнении бюджета Украины за 2019 год

14:12, 25 марта 2020
Финансы
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Это решение правительство приняло на своем заседании без обсуждения / фото УНИАН

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Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем своем заседании без обсуждения.

В пояснительной записке к данному проекту решения сказано, что после одобрения правительством этот отчет должен быть направлен на рассмотрение президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Счетной палате.

Как сообщал УНИАН, по данным Госказначейства, государственный бюджет Украины за 2019 год не выполнен, так как в общий и специальный фонды поступило 998,3 миллиарда гривень доходов, что составило 96,3% годовых плановых показателей поступлений.

Дефицит госбюджета в 2019 году составил почти 81 миллиард гривень при плановом показателе в 91,1 миллиарда гривень.

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