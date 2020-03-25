Гривня возобновила рост: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 25 марта: 100 USD – 2777,28 гривни; 100 EUR – 3010,57 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ Минфине рассказали, сколько валюты одолжили на внутреннем рынке

100 USD США – 2777,28 (23 марта – 2811,26)

100 EUR – 3010,57 (23 марта – 3024,63)

Как сообщал УНИАН, на украинском валютном рынке две недели наблюдался повышенный спрос на валюту, вызванный ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса, однако уже под конец прошлой недели ажиотаж на валютном рынке начал падать, так как украинцы продали валюты больше, чем купили.

В НБУ заявили, что не будут вводить ограничения на валютном рынке Украины и продолжат сглаживать чрезмерные колебания посредством продажи валюты из резервов.

На позапрошлой неделе регулятор потратил на поддержку гривни 981,6 миллиона долларов, а на минувшей – более 1 миллиарда долларов.

По информации НБУ, текущий объем резервов превышает 24 миллиарда долларов.

В 2019 году Нацбанк пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 7,9 миллиарда долларов.