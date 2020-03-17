Фонд в 12-13 миллиардов гривень: Зеленский договорился с крупными бизнесом о поддержке в борьбе с коронавирусом

Кроме того, по словам главы государства, будет выделено дополнительно еще 10 млрд для помощи пенсионерам, у которых пенсия ниже 5 тыс. грн.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутых договоренностях с представителями крупного бизнеса о создании отдельного фонда в 12-13 млрд гривень для поддержки медицинской сферы в борьбе с коронавирусом.

Об этом он заявил во время эфира на одном из телеканалов.

Зеленский отметил, что 15 марта провел встречу с представителями крупного бизнеса «по поводу помощи, по поводу решения структурных проблем».

«Нам сейчас нужно срочно 500 скорых – это и количество, которого не хватает для наших больниц», - отметил глава государства.

Читайте такжеУкраина в субботу получит миллион быстрых тестов на выявление коронавируса - Зеленский

«Мы говорили об отдельных средствах. Честно вам скажу, я разговаривал с ними очень откровенно – я сказал, что эта страна вас долгие годы кормила и пришло время вам помочь стране. Действительно мы с ними говорили – мы делаем отдельный фонд, нам сейчас понадобится на лекарства, на много различных лечебных средств нам понадобится, в первую очередь, 12-13 млрд гривень. Нам нужна их помощь», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, по словам президента, будет выделено дополнительно еще 10 млрд для помощи пенсионерам. «Отдельно 10 млрд касается 9 млн пенсионеров, у которых пенсия 5 тысяч гривень и меньше», - добавил Зеленский.