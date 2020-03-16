Стоимость доллара в обменниках выросла почти до 27 гривень

Стоимость евро также выросла - до 29,95 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева после снижения в пятницу на утро понедельника выросла до 26,90 гривень за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро в обменниках также выросла - до 29,95 гривень.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,10 гривень за доллар, евро – 29 гривень за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на минувшей неделе потратил на поддержку гривни посредством продажи валюты на межбанковском валютном рынке 981,6 млн долл.

По информации НБУ, повышенный спрос на валюту на рынке формируют украинские компании, в то время как покупка валюты нерезидентами для выхода из облигаций внутреннего государственного займа пока незначительная.