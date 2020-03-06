Соглашение об ассоциации с ЕС помогло выжить украинской экономике на фоне российской агрессии - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Европейский Союз стал крупнейшим торговым партнером Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом помогло выжить украинской экономике на фоне российской агрессии.

Об этом Кулеба сказал в программе "Право на власть" в эфире телеканала "1+1".

"Утверждение о том, что Соглашение об ассоциации с ЕС уничтожило украинскую экономику является абсолютно безосновательным, потому что наоборот, именно Соглашение об ассоциации с ЕС на фоне российской агрессии против Украины помогло нашей экономике выжить, стать на ноги, и теперь именно Европейский Союз является нашим крупнейшим торговым партнером, куда мы поставляем нашу продукцию", - подчеркнул Кулеба, комментируя утверждение сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - По жизни" Юрия Бойко.

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Справка УНИАН. В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной. Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: она способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимном уважении общих ценностей. Экономическая часть соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.