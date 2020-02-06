Протест шахтеров в Угледаре: требуют вернуть электричество и выплатить зарплату

Шахтеры требуют погасить часть задолженности по зарплате за ноябрь, декабрь и январь.

Начиная с 5 февраля шахтеры госшахты "ШУ "Юждононбасская №1" проводят забастовку. Причина - невыплата зарплат и отсутствие электроэнергии, без которого шахта не может добывать уголь. Электроэнергию 28.01.2020 частично отключил за долги оператор системы распределения (ОСР), а уже 13 февраля - шахта будет полностью обесточена из-за долгов перед поставщиком электроэнергии ЭК "Укрэнергоуголь".

Об этом на странице Facebook сообщил председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Шахтеры ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасская №1" требуют погасить часть задолженности по зарплате за ноябрь, декабрь и январь 2019-2020 годов. Также предприятие не доплатило горнякам 12 миллионов гривень за 2015 год.

Также шахтеры требуют от руководства шахты обеспечить ее бесперебойную работу, решив проблему долгов за электричество. По состоянию на 6 февраля, на шахте полностью прекращена добыча угля из-за отключения электроэнергии. Причина – нарушение графика погашения задолженности 2019 год за распределение электроэнергии перед ДТЭК ПЭС-Энергоуголь.

Также шахта имеет долги перед поставщиком электроэнергии ЭК "Укрэнергоуголь". 13 февраля по заявке поставщика шахте будет прекращена подача электроэнергии на оборудование водоотвода и вентиляции. "С 13 февраля шахту ждет полное обесточивание и остановка работы оборудования водоотвода. Из-за долгов за электроэнергию поставщик "Укрэнергоуголь" прислал заявку на отключение от питания шахты "Южнодонбасская № 1" с 13.02.2020. Это означает ее затопления и полное уничтожение!" - заявил Волынец.