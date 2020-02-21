Иностранцы приостановили скупку украинских облигаций
14:13, 21 февраля 2020Финансы
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Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины остается на уровне 15,7%.
Иллюстрация REUTERS
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам минувшей недели остался на уровне около 127 миллиардов гривень.
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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, рост объемов вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ с начала года остается на уровне 11 миллиардов гривень, или около 9,5%.
При этом доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины остается на уровне 15,7%.
Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, до 115,8 миллиарда гривень.
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