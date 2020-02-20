НБУ может снизить учетную ставку уже в середине этого года - Милованов

Сейчас учетная ставка составляет 11%, но Нацбанк может снизить ее до 7%.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что Национальный банк Украины в нынешних условиях имеет все основания снизить учетную ставку до 7% к средине этого года, не к концу, как планирует Нацбанк.

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Об этом он заявил на заседании парламентского Комитета по вопросам экономического развития.

"Есть прогноз Национального банка, что будет достигнут уровень 7% к концу года. Мы считаем, что реально в нынешней макроэкономической ситуации достичь этой ставки в средине года. Если учетная ставка будет 7%, тогда можно говорить о рынке капитала", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины продолжил цикл смягчения монетарной политики и с 31 января снизил учетную ставку на 2,5 п.п. - до трехлетнего минимума в 11% годовых.

Также НБУ планирует ускорить снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года с 9%, планируемых ранее.