Facebook обвинили в неуплате налогов на $9 миллиардов

Если суд удовлетворит иск регулятора, компания будет обязана заплатить 9 миллиардов долларов, а также проценты и штраф.

Налоговое управление США обвинило компанию Facebook в неуплате налогов на 9 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает Reuters.

Соответствующий иск управление подало в суд Сан-Франциско. Регулятор считает, что компания уклонилась от уплаты налогов с помощью своей ирландской "дочки". В частности, налоговое управление считает, что компания занизила стоимость интеллектуальной собственности, которую в 2010 году продала своей ирландской "дочке". Сумма сделки составила 6,5 миллиарда долларов.

Это позволило Facebook заплатить корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%. В США компания заплатила бы почти в три раза больше - по ставке 35%. Регулятор утверждает, что таким образом компания уклонилась от уплаты налогов.

В Facebook заявили, что низкая оценка активов связана с рисками из-за международной экспансии перед IPO. По словам представителя компании, в 2010 году в Facebook "не было доходов от мобильной рекламы, международный бизнес только зарождался, а цифровые рекламные продукты были непроверенными".