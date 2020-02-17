Кабмин обнародовал отчет о своей деятельности в 2019 году

Верховная Рада заслушает его в эту пятницу.

Кабинет министров на правительственном портале опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году.

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Как сказано во вступлении к отчету, программа деятельности Кабинета министров была утверждена Верховной Радой 4 октября 2019 года

«Программа определила четкие цели, основные ориентиры и направления работы правительственной команды, направленные на решение конкретных проблем граждан и создание условий для обеспечения позитивных сдвигов в повседневной жизни украинцев. Правительство только в начале этого пути и по многим направлениям только закладывает основу для дальнейших изменений, однако и за этот короткий период работы удалось достичь ряда весомых результатов, которые уже сейчас способны существенно улучшить жизнь наших граждан», - сказано в тексте отчета.

С полным отчетом о деятельности Кабмина можно ознакомиться здесь.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 февраля, Верховная Рада планирует заслушать отчет о работе правительства.