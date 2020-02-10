Цена биткоина впервые с октября превысила $10 тысяч

Курс биткоина постоянно растет последний месяц, а общий рост за первые дни 2020 года составил 40%

Стоимость биткоина впервые с октября прошлого года превысила отметку $10000.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи Bitstamp. На максимуме курс криптовалюты достигал $10179, однако затем немного снизился.

Курс биткоина постоянно растет последний месяц, а общий рост за первые дни 2020 года составил 40%, пишет агентство.

Аналитик Oanda Эд Мойя сложившуюся ситуацию объяснил готовностью ряда инвесторов вновь вкладывать деньги в рискованные активы на фоне сообщений о том, что вспышка коронавируса в Китае вскоре достигнет своего пика и влияние болезни на мировую экономику будет не столь значительным.

В свою очередь, Майкл Зонненшайн из Grayscale Investments возросший интерес к биткоину объяснил тем, что эта криптовалюта по-прежнему рассматривается инвесторами как некий запасной вариант на фоне растущих геополитических рисков.

Курс биткоина достиг максимума в декабре 2017 года, когда достиг $20000. Однако в 2018 году интерес к этой криптовалюте несколько снизился, и к концу года она подешевела до $1400.