Правительство намерено усовершенствовать его работу. Премьер отметил, что консультации по этому вопросу продолжаются.

Кабинет министров пока не планирует разделять Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, но идеи по усовершенствованию работы ведомства у правительства есть, заявил журналистам премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга.

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"Сейчас продолжаются консультации. По состоянию на сегодня мы не планируем разделять Министерство экономического развития, но определенные идеи относительно усовершенствования его работы есть", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский после скандала с аудиозаписями якобы совещания, в котором принимали участие премьер-министр Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие должностные лица, решил «дать шанс» Гончаруку и его правительству при условии выполнения определенных задач. Среди них значилась и реорганизация нескольких «объединенных» министерств.