Министр экономики рассказал, как будет работать "инвестиционная няня"

По слова министра, каждый проект будет утверждаться Национальным инвестиционным советом.

Проект «Инвестиционная няня» будет реализовываться на базе Офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest при Кабинете министров, о чем в эфире одного из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

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«Это будет на базе UkraineInvest, а также на базе Национального инвестиционного совета. Проект будет разрабатываться или показываться UkraineInvest, а потом он будет утверждаться советом», - сказал он.

Министр также добавил, что помимо «инвестиционной няни» и освобождения от уплаты налога на прибыль участников процесса приватизации госпредприятий, правительство предлагает инвесторам бонусы в виде ускоренной амортизации, которая «позволит быстрее списывать стоимость активов и инвестиций», а также международный арбитраж для защиты своих интересов.

Он обратил внимание, что освобождение от налога на прибыль будет касаться только победителей конкурсов по приватизации госактивов.

«Те, кто приватизируют предприятия на сумму 10 миллионов или более, получат налоговую льготу на налог на прибыль на пять лет», - заявил Милованов.

Как сообщал УНИАН, 22 января во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов.

«Мы подготовили новую программу, которая называется Investment nanny («инвестиционная няня» – УНИАН). Каждому инвестору, крупной компании, которая приведет в Украину 100 миллионов долларов или больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, investment nanny. Менеджер, который разговаривает на пяти языках и в формате «24 на 7», этот менеджер будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема. У вас будет контакт с этим менеджером и не будет никаких проблем», - сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины пообещал на пять лет освободить от уплаты налога на прибыль тех инвесторов, которые вложат в покупку отечественных госпредприятий от 10 миллионов долларов.

Справка УНИАН. Офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest создан постановлением правительства в октябре 2016 года. Офис действует как постоянно действующий совещательный орган Кабинета министров Украины для продвижения и поддержки прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа Украины как привлекательной для инвестиций страны. Специалисты UkraineInvest координируют действия органов исполнительной власти для решения проблемных вопросов, возникающих при инвестировании в экономику Украины, а также при подготовке предложений по формированию и реализации инвестиционного потенциала Украины, поддержке приоритетных инвестиционных проектов, улучшению инвестиционного климата в Украине, обеспечению защиты прав инвесторов.