Украинские банки за год закрыли свыше 500 отделений

По состоянию на 1 января самая крупная сеть отделений у банков «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Райффайзен Банк Аваль».

Украинские банки за 2019 год сократили количество действующих структурных подразделений на 507 – до 8,002 тыс. по состоянию на 1 января 2020 года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, наибольшее количество отделений закрыли «Ощадбанк» (303), «ПриватБанк» (93) и «Проминвестбанк» (55).

По состоянию на 1 января самая крупная сеть отделений в Украине у банков «Ощадбанк» (2327), «ПриватБанк» (1928) и «Райффайзен Банк Аваль» (496).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2018 году сократили количество действующих структурных подразделений на 980 – до 8,509 тыс. по состоянию на 1 января 2019 года.