цей матеріал доступний українською

Украинские банки за год закрыли свыше 500 отделений

17:56, 20 января 2020
Финансы
57 0
Иллюстрация REUTERS

Украинские банки за 2019 год сократили количество действующих структурных подразделений на 507 – до 8,002 тыс. по состоянию на 1 января 2020 года.

Читайте такжеБанки обязали раскрывать стоимость потребительского кредита - НБУ

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, наибольшее количество отделений закрыли «Ощадбанк» (303), «ПриватБанк» (93) и «Проминвестбанк» (55).

По состоянию на 1 января самая крупная сеть отделений в Украине у банков «Ощадбанк» (2327), «ПриватБанк» (1928) и «Райффайзен Банк Аваль» (496).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2018 году сократили количество действующих структурных подразделений на 980 – до 8,509 тыс. по состоянию на 1 января 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter