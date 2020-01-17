Одесский стадион "Черноморец" снова не смогли продать: нет покупателей

Следующий аукцион запланирован на конец января - начало февраля.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в очередной раз не смог продать одесский стадион "Черноморец" из-за отсутствия покупателей.

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Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Аукцион по продаже стадиона "Черноморец" (Одесса) и прав требования по 40 кредитам юридических лиц 15 января 2020 завершился безрезультатно из-за отсутствия участников", - говорится в сообщении.

Начальная цена пула активов составила 733,2 миллиона гривень и снизилась в течение аукциона на 50% – до 366,6 миллиона гривень. Однако, купить лот даже по такой цене желающих не оказалось.

Как отмечает пресс-служба фонда, ранее эти активы выставлялись на продажу 13 раз в течение полутора лет – сначала в системе "Prozorro.Продажи", а затем на иностранных площадках.

Стартовая цена комплекса зданий стадиона "Черноморец" в 2018 году составила 1,13 миллиарда гривень, но из-за отсутствия спроса упала почти на 40%.

В пресс-службе отмечают, что актив привлекает внимание инвесторов, однако пока никто не решился его купить из-за проблемного статуса стадиона - фонд получил его в качестве залога по кредитам.

Как показывает практика, чтобы стать полноценным владельцем такого актива, покупателю придется потратить много времени, усилий и средств, пройти через ряд судов. Это существенно влияет на спрос и снижает цену актива.

Согласно сообщению, следующий аукцион пройдет в конце января - начале февраля 2020 года на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN) с целью привлечь как можно больше участников торгов, в том числе иностранных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся "Имексбанком".

"Имэксбанк" (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову (группа "Видродження"), который входит в парламентский Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.