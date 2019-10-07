Стадион "Черноморец" в Одессе снова выставили на продажу по сниженной в пять раз цене

В июне стартовая цена лота составляла 3,66 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил на продажу стадион "Черноморец" в Одессе, снизив начальную цену его реализации почти в пять раз – до 733,25 млн грн с первоначальной в 3,66 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба фонда, аукцион по продаже нежилых зданий стадиона «Черноморец» пройдет 10 октября 2019 года по голландской модели. В лот также вошли права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами.

"Все активы находятся на балансе АО «Имэксбанк». Начальная цена реализации – 733 250,38 тыс. грн", – говорится в сообщении.

Общая площадь недвижимости превышает 80 тыс. кв. м. Комплекс является уникальным спортивным объектом и включает стадион, позволяющий разместить на трибунах более 34 тысяч человек, а также бизнес-центр с рестораном, фитнес-центр, отель, подземный паркинг.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил стадион "Черноморец" в качестве залога по кредитам связанных компаний перед обанкротившимся «Имэксбанком».

В июне 2019 года фонд выставил на продажу нежилые здания стадиона вместе с правами требования по 40 договорам по стартовой цене 3,66 млрд грн.

Справка УНИАН. «Имэксбанк» (г. Одесса) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал депутату Верховной Рады Леониду Климову. Национальный банк Украины признал «Имэксбанк» неплатежеспособным в январе 2015 года.