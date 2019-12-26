Эксперты назвали одну из причин замедления роста ВВП Украины в 2020 году

Падение промышленного производства будет одной из причин замедления роста ВВП Украины в 2020 году.

Падение промышленного производства, которое наблюдалось в Украине со второй половины этого года и которое с высокой долей вероятности сохранится в следующем году, станет одной из причин замедления роста ВВП Украины в 2020 году, рассказали УНИАН опрошенные эксперты.

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Как сказал руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций группы ICU Александр Мартыненко, положительные изменения в начале 2020 года маловероятны.

"Есть шанс, что с начала следующего года динамика промышленного производства изменится. По крайней мере, сейчас есть признаки улучшения ситуации на мировом рынке стали. Однако кардинальные положительные изменения маловероятны. Слабый индекс промышленного производства будет одной из причин замедления роста ВВП Украины в 2020 году", - отметил Мартыненко.

При этом он добавил, что сейчас снижение промпроизводства компенсируется ускорением роста розничной торговли и строительства, но вполне вероятно, что вместе со снижением выпуска сельскохозяйственной продукции оно приведет к замедлению роста ВВП в 4-м квартале 2019 года.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что существенное влияние на промышленное производство оказало падение в горно-металлургическом комплексе, который занимает около трети промпроизводства страны.

"К сожалению, это отображает мировой кризис, который характеризуется понижением спроса на металлургическую продукцию и ужесточением конкуренции из-за избыточных мощностей, торговых войн. В этом году падение цен на металлопродукцию в среднем составило 12-13%, а по некоторым видам продукции - на 35-38%", - сообщил Каленков.

Он добавил, что Украина экспортирует более 80% произведенной металлопродукции и более 50% железорудного сырья, поэтому очень зависит от внешней конъюнктуры.

"В ближайшее время никакого улучшения не ожидается. Скорее всего будет ухудшение, фактически сейчас мы вошли в самый тяжелый кризис за последние 15 лет. В последний раз подобное мы переживали в 2008 году", - сказал президент "Укрметаллургпрома".

По его словам, падение промпроизводства обязательно скажется на показателе ВВП Украины, однако с некоторой задержкой, поэтому руководству страны нужно уже сейчас делать серьёзные шаги по усилению конкурентоспособности внутреннего производителя.

"Например, необходимо ограничить естественные монополии в желании заработать сверхприбыли на промышленности. Прежде всего, речь идет об "Укрзализныце", так как расходы на тонну-километр у нас выше, чем в России, уже в 1,5 раза, а Россия наш основный конкурент на рынках ГМК. Также в 3-4 раза у нас выше портовые сборы, чем в других портах в Средиземноморском регионе", - отметил Каленков.

"Сейчас есть инициативы народных депутатов о поднятии эконалога в 4 раза или законопроект №1210 о повышении рентных платежей. Опять же, сравнивая с Россией, у нас уже сегодня соотношение ренты и коммерческой прибыли в 3 раза выше, чем в России", - добавил он.

По его мнению, грамотная государственная политика была бы в том, чтобы не увеличивать фискальное и тарифное давление на реальный сектор экономики, а дать возможность компаниям ближайший год-полтора пройти кризис без существенных потерь.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении – к ноябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,5% после падения на 5% в октябре.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 25,7%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 15,4%, в металлургии – 14,2%, машиностроении – 12,7%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 12%.

Рост в годовом выражении зафиксирован только в двух отраслях: химической промышленности – на 34%, производстве мебели и другой продукции – на 1,5%.