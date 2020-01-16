КГГА выделила на материальную помощь участникам АТО и Революции Достоинства 192 миллиона гривень

Также эти выплаты в следующем году смогут получить некоторые другие категории граждан.

В 2020 году в рамках городской целевой программы «Забота. Навстречу киевлянам» на материальную помощь участникам антитеррористической операции, Революции Достоинства и другим отдельным категориям населения будет направлено 192 миллиона гривен.

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Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

«В этом году на материальную помощь участникам антитеррористической операции, Революции Достоинства и их семьям город заложил почти 192,1 млн гривен. Это на 13,7 млн гривен больше, чем в прошлом году. Эти средства будут выплачены в форме ежегодной и ежемесячной адресной материальной помощи. Также они будут выдаваться для покрытия расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг», - отметила Хонда.

По ее словам, выплаты получат 33 201 человек.

Согласно документу КГГА, средний размер ежегодной помощи составляет 5 тыс. грн, детям участников АТО - 3 тыс. грн ежемесячно.

Подробнее о категориях и размерах материальной помощи КГГА обнародовала в документе по ссылке https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/4787.docx.