Нефедов похвастался ростом таможенных поступлений в бюджет

По словам главы Таможенной службы, поступления таможенных средств в госбюджет в 2019 году выросли до 14,6 миллиарда долларов.

Таможенные поступления в государственный бюджет Украины в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 7,4% - до 14,6 миллиарда долларов.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

"За 2019 год Новая таможня собрала в государственный бюджет 14,6 миллиарда долларов, на миллиард долларов больше, чем в 2018 году. Решили посмотреть, как это в исторической перспективе. Больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и аннексии территорий (18,1 миллиарда долларов)", - написал Нефедов.

По его словам, в настоящее время Таможенная служба в начале своей реформы работает существенно эффективнее, чем в 2008 году при "крепких предшественниках".

"Налоговая нагрузка на доллар импорта возросла с 24 до 27 центов на кг импорта - с 20 до 21 цента. И это еще не учитывая, что действуют новые соглашения о зоне свободной торговли (ЕС, Канада, Израиль). Вот такая цена всем рассказам, что "просто надо грозно стучать кулаком по столу и строго всех наказывать", - подчеркнул глава Таможенной службы.

Как сообщал УНИАН, поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 миллиарда гривень, что на 17,1%, или на 66,7 миллиарда гривень, больше, чем в 2018 году.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора 5 июля первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов стал руководителем Государственной таможенной службы.

Государственная таможенная служба, которой передали соответствующие полномочия Государственной фискальной службы, официально заработала в Украине с 8 декабря