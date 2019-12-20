Укргазбанк осуществил полное размещение облигаций внутренних местных займов Львова

Укргазбанк в качестве андеррайтера совершил полное размещение облигаций внутренних местных займов Львовского городского совета серии «І» 2019 путем публичного предложения общей номинальной стоимостью 300 млн гривен. Об этом сообщает пресс служба банка.

Размещение облигаций состоялось на АО «Фондовая биржа ПФТС». Процентная ставка по облигациям составляет 17,7% годовых. Срок обращения облигаций - 3 года.

Директор департамента инвестиционной деятельности и акционерного капитала Олег Кириченко отметил: «Мы имеем многолетний успешный опыт по организации публичных и частных заимствований, в том числе по размещению облигаций внутренних местных займов в качестве андеррайтера. Так, в 2019 году Банк победил в двух конкурсах по отбору услуг андеррайтинга (из трех организованных городскими советами Харькова, Ивано-Франковска и Львова). Нами было организовано и успешно размещены выпуски муниципальных облигаций города Харькова на общую сумму 500 млн гривен (еще 500 млн. Гривен планируется разместить в 2020 году) и Львова на общую сумму 300 млн гривен, благодаря чему указанные городские советы смогли привлечь средства для финансирование стратегических объектов длительного пользования и объектов, обеспечивающих выполнение задач городских советов, направленных на удовлетворение интересов населения территориальной общины города».