В бюджете не хватает денег: Гончарук поручил министру финансов заблокировать ряд расходов - СМИ

В документе говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.

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Об этом говорится в поручении правительства, которое есть в распоряжении ЭП.

"Обеспечить временное, до конца года, прекращение проведения Казначейством платежей и регистрации бюджетных обязательств по расходам и предоставление кредитов общего фонда госбюджета (кроме защищенных расходов бюджета)", – говорится в документе.

В документе говорится о том, что такая экономия позволит бюджету выйти на запланированный объем дефицита.

Выплаты пенсий, зарплат, расходов на обслуживание госдолга этот "стоп" не коснется.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря принял решение об осуществлении внеплановых заимствований на сумму до 10 млрд грн до конца этого года.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период. С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.