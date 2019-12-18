Кабмин хочет внепланово одолжить 10 миллиардов гривень до конца года

Эти средства нужны для бесперебойного финансирования страны в январе 2020 года.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение об осуществлении внеплановых заимствований на сумму до 10 млрд грн до конца этого года.

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Об этом на своем канале в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

«Кабмин принял решение привлечь дополнительно 10 млрд грн заимствований для бесперебойного финансирования страны в январе 2020 года», - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период.

С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.