Дефицит внешней торговли товарами Украины вырос до $8,5 миллиарда

Экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 6,1%, импорт товаров из стран ЕС - на 7,9%.

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-октябрь 2019 года составил 8,463 млрд долл., что на 5,8% больше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 7,4% - до 41,645 млрд долл., импорт – на 7,1%, до 50,108 млрд долл.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,83 (за январь-октябрь 2018 года – также 0,83).

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 223 стран мира.

По информации Госстата, экспорт товаров в страны Евросоюза вырос на 6,1% – до 17,440 млрд долл., импорт товаров из стран ЕС - на 7,9%, до 20,669 млрд долл.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 9,7% – до 2,735 млрд долл., импорта из РФ – на 11,1%, до 5,896 млрд долл.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-октябрь 2019 года в 11,270 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% выше дефицита за 2017 год.

Согласно оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины за 2018 год сведен с дефицитом в 5,826 млрд долл., что в 2,3 раза выше дефицита за 2017 год в размере 2,501 млн долл.